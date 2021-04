V Črnomlju maja začenjajo z rušenjem starega dela vrtca v Loki

Črnomelj, 26. aprila - Stari del Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v Loki je že dodobra dotrajan, zato se je občina odločila, da ga bo porušila, na njegovem mestu pa bo zrasla nova stavba. S pripravljalnimi deli in rušitvijo bodo začeli 10. maja, nova stavba pa naj bi bila zgrajena do julija prihodnje leto, so sporočili iz Občine Črnomelj.