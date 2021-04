Merkur Maribor prekinil prevlado ACH Volleyja in prišel do 3. naslova

Maribor, 25. aprila - Odbojkarji Merkur Maribora so novi državni prvaki. V peti, odločilni tekmi so v domači dvorani ACH Volley premagali

s 3:2 (-29, 19, 16, -24, 12) in s skupnim izidom 3:2 v zmagah osvojili svoj tretji naslov državnih prvakov ter prvega po letu 1993.