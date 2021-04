Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o aktualnih epidemioloških razmerah v Sloveniji, 416 na novo potrjenih okužbah in petih smrtih zaradi covida-19 v soboto ter o tem, da bi lahko po pričakovanjih epidemiologov Slovenija v zeleno fazo prišla v dveh mesecih. Poročale so tudi o kolesarskih zmagah Tadeja Pogačarja in Matevža Govekarja.