Občinskemu svetu v Središču ob Dravi se bo pridružil Tomaž Kosec

Središče ob Dravi, 25. aprila - Na današnjih nadomestnih volitvah v občinski svet občine Središče ob Dravi, ki so jih izvedli zaradi smrti svetnika SNS Mirana Jurjaševiča, je bil za nadomestnega svetnika do konca mandata kot edini kandidat izvoljen Tomaž Kosec, so za STA po izteku časa za oddajo glasu in štetju glasov povedali na občini.