Ljubljana, 25. aprila - Nogometaši milanskega Interja so še korak bližje naslovu italijanskega prvaka. V 33. krogu so modro-črni s Samirjem Handanovićem premagali Verono z 1:0 in imajo 11 točk prednosti pred Atalanto Josipa Iličića, ki je ugnala Bologno s 5:0.