Na Slovaškem in v Italiji danes sproščanje protikoronskih ukrepov

Bratislava/Rim, 26. aprila - Na Slovaškem in v Italiji bodo danes sprostili nekatere stroge ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, česar se bodo razveselili predvsem v gostinstvu, športu in kulturni dejavnosti. Obiskovalci bodo ob upoštevanju strogih higienskih pravil lahko znova posedali na terasah lokalov, obiskali fitnes ali uživali v ponudbi gledališč in muzejev.