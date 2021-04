Na Slovaškem in v Italiji v ponedeljek sproščajo ukrepe

Bratislava/Rim/Nikozija, 25. aprila - Na Slovaškem in v Italiji bodo v ponedeljek znova sprostili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, ki se jih bodo razveselili predvsem v gostinstvu in kulturni dejavnosti. Sproščanje ukrepov sicer spremljajo stroga higienska pravila. Mnogi Italijani so se ta konec tedna zgrnili po nakupe v mestna središča, kar oblasti navdaja z zaskrbljenostjo.