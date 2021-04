Angleški klubi napovedali protestni bojkot družbenih omrežij

London, 25. aprila - Angleški nogometni klubi bodo naslednji teden protestno za nekaj dni prekinili objave na družbenih omrežjih. Za takšen korak so se odločili, da bi opozorili na vse bolj razširjeno problematiko nadlegovanja in rasizma na teh spletnih omrežjih, poročata nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP.