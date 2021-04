Slovenski rokometaši od danes naprej v Zrečah

Zreče, 25. aprila - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo danes zbrala v Zrečah in začela krajše priprave pred zadnjimi tremi kvalifikacijskimi tekmami za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. Slovenijo v torek in nedeljo čakata dvoboja s Turčijo, v četrtek pa še s Poljsko.