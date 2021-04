Na mejnih prehodih s Hrvaško zastoji, ljudje imajo povečini s seboj potrebna dokazila

Ljubljana, 24. aprila - Na mejnih prehodih s Hrvaško so dopoldne in proti večeru nastajale kolone vozil. Na PU Koper so za STA pojasnili, da so imeli ljudje povečini s sabo potrebno dokumentacijo. So se pa nekateri vseeno morali obrniti, saj niso imeli potrebnih dokazil za vstop na Hrvaško.