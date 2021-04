Policisti iščejo očividce popoldanske prometne nesreče v Rogozi

Rače, 24. aprila - Policisti iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila danes ob 16.25 na Rogoški cesti v Rogozi v neposredni bližini Krajevne skupnosti Rogoza. V nesreči sta bila udeležena osebno vozilo modre barve in pešec, ki je prečkal prehod za pešce in se pri padcu po vozišču lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Maribor.