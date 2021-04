Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 24. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Logatec proti Ljubljani nastal zastoj, zaradi česar se lahko potovalni čas podaljša do 20 minut. Zastoj občasno nastaja tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina proti Mariboru.