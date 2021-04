Ljubljana, 24. aprila - Hokejisti SŽ Olimpije so na tretji finalni tekmi alpske lige premagali Asiago s 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) in postali prvaki regionalnega tekmovanja za sezono 2020/21. V finalu so namreč dosegli še tretjo zmago, potem ko so na prvih dveh dvobojih slavili s 3:2 po podaljšku.