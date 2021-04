Vodilni Kalcer Radomlje z zmago začel sklepni del DP

Ljubljana, 24. aprila - S tekmami 16. kroga se je začel sklepni del 2. SNL. V skupini za prvaka je vodilni Kalcer Radomlje s 3:0 odpravil velenjski Rudar, tekma Roltek Dob - Triglav se je končala s 3:3, čeprav so imeli Kranjčani vodstvo s 3:0, neodločeno sta igrala tudi Krka in Vitanest Bilje (2:2). Brežičani pa so premagali neposredne tekmece Nafto 1903 s 3:1.