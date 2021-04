V cepilnem centru v Ljubljani danes cepili tudi nekatere brez kroničnih bolezni

Ljubljana, 24. aprila - Koordinatorka cepilnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana Simona Repar Bornšek je za Televizijo Slovenija potrdila, da so se danes na cepljenje proti covidu-19 odzvali tudi vabljeni, ki sicer nimajo kronične bolezni, a so bili na cepilni seznam uvrščeni kot kronični bolniki. Nekatere so kljub temu tudi cepili, nekaterih ne.