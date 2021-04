Pogačarju zelena luč za nedeljski nastop

Liege, 24. aprila - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki je moral med tednom zaradi okužb v ekipi izpustiti dirko za valonsko puščico, bo lahko nastopil na nedeljski dirki svetovne serije Liege-Bastogne-Liege. Kot so sporočili iz njegove ekipe UAE Emirates, so bili vsi vnovični testi njihovih kolesarjev in osebja negativni, tako da so dobili zeleno luč za nastop.