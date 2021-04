Čeferin za prihodnji teden napovedal odločanje o kaznih "odpadnikom"

Nyon, 24. aprila - Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je za prihodnji teden napovedal nadaljnje razprave o morebitnih kaznih ustanoviteljem nogometne superlige. "Še vedno čakamo na pravne ocene in potem bomo sporočili. A vsak mora nositi posledice za svoje odločitve in to ve," je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP dejal vodja evropske nogometne zveze.