Danes bo znan odbojkarski prvak

Ljubljana, 25. aprila - V mariborski dvorani Tabor bo danes padla odločitev, kdo bo odbojkarski državni prvak v moški konkurenci. Merkur Maribor in ACH Volley bosta odigrala peto, odločilno tekmo, po štirih je izid izenačen na 2:2. Ljubljančani so v seriji sicer že vodili z 2:0, a so jih Mariborčani ujeli in prišli do priložnosti, da osvojijo svoj tretji naslov prvaka.