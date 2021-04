Cene Prevc pridruženi član A-reprezentance

Ljubljana, 24. aprila - Odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je v petek sprejel sklepe in predloge za sestavo reprezentanc za sezono 2021/22. Ekipe mora potrditi še zbor, katerega seja je predvidena naslednji mesec. Pridruženi član A-reprezentance je tudi Cene Prevc, ki pa bo treniral z B-reprezentanco, so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.