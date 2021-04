Miami pozabil na obrambo

Atlanta, 24. aprila - Košarkarji floridske zasedbe Miami Heat so v severnoameriški košarkarski ligi NBA utrpeli poraz proti ekipi Atlanta Hawks s 103:118. Slab večer je tudi za Goranom Dragićem, ki je za Miami odigral 18 minut ter dosegel tri točke, skok in dve podaji. Miami z 31 zmagami in 29 porazi ostaja sedma ekipa zahodne konference lige NBA.