V ZDA se bo nadaljevalo cepljenje s cepivom Johnson & Johnson

Washington, 24. aprila - V ZDA so pristojni regulatorji prižgali zeleno luč nadaljevanju cepljenja proti covidu-19 s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson. Kot so sporočili po preučitvi primerov redke oblike krvnih strdkov, ki so se pri nekaterih pojavili po cepljenju, koristi pretehtajo tveganja. Bodo pa cepivo opremili z ustreznim opozorilom.