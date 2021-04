Znani vsi polfinalisti slovenskega pokala v futsalu

Ljubljana, 23. aprila - Dobovec, Ptuj, Litija in KMN Oplast Kobarid se bodo med 7. in 8. majem v Podčetrtku pomerili za pokalni naslov prvaka Terme Olimia v futsalu. Vse ekipe so si mesto med štirimi priborile po današnjih četrtfinalnih tekmah. Žreb polfinalnih parov bo v ponedeljek, 26. aprila.