Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Današnji rezultati so pozitivna sprememba glede na teden nihanj in negotovosti, ki ga je v veliki meri moč pripisati odločitvi administracije predsednika ZDA Joeja Bidna, da dvigne davek na kapitalski dobiček, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.