Maas v Beogradu podprl "novo dinamiko" širitve EU

Beograd, 23. aprila - Nemški zunanji minister Heiko Maas se je danes v Beogradu zavzel za "novo dinamiko" v širitvenem procesu EU in podprl Srbijo na njeni poti v EU. Podprl je tudi dialog med Beogradom in Prištino, ki bi lahko, kot je dejal, pomembno okrepil gospodarski napredek Srbije in vseh držav v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.