Vlada predloge strateškega sveta za digitalizacijo pričakuje do sredine septembra

Brdo pri Kranju, 23. aprila - Novoustanovljeni strateški svet za digitalizacijo je danes na prvi seji na Brdu pri Kranju razpravljal o ciljih, časovnici in organizaciji dela, člani so predstavili tudi nekatere vsebinske predloge. Predsednik vlade Janez Janša je poudaril, da vlada predlog digitalizacije države pričakuje do 15. septembra.