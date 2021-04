Znan predlog skakalnih reprezentanc za olimpijsko zimo

Ljubljana, 23. aprila - Na seji odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo so danes sprejeli sklepe in predloge za sestavo reprezentanc za sezono 2021/22. Moško vrsto bo še naprej vodil Robert Hrgota, v A-reprezentanci pa so Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Domen in Peter Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc in Tilen Bartol, zunaj je ostal tudi Cene Prevc.