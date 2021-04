Moški v domnevnem terorističnem napadu v Franciji do smrti zabodel uslužbenko policije

Pariz, 23. aprila - Moški je danes na policijski postaji v mestu Rambouillet v bližini francoske prestolnice Pariz z nožem do smrti zabodel uslužbenko policije, so sporočile francoske oblasti. Policisti so napadalca ubili. Preiskavo je prevzelo francosko protiteroristično tožilstvo. Predsednik Emmanuel Macron je sporočil, da se v boju proti terorizmu ne bodo predali.