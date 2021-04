DZ ni za višji dodatek pri delu s covidnimi bolniki

Ljubljana, 23. aprila - DZ ni sprejel predloga novele petega protikoronskega zakona, ki so ga predlagali v SD, LMŠ, Levici in SAB. Za predlog je glasovalo 43 poslancev, proti pa jih je bilo 44. V skladu z njim bi se dodatek za neposredno delo s covidnimi bolniki v zdravstvu in socialnovarstvenih zavodih zvišal s 30 na 65 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.