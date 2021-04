Sindikati ocenjujejo, da niso imeli možnosti vpliva na načrt za okrevanje

Ljubljana, 23. aprila - Na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so predstavniki sindikatov izrazili ogorčenje, ker sindikalna stran, razen v dialogu z ministrstvom za delo, ni bila aktivno vključena v pripravo predloga načrta za okrevanje in odpornost, ki ga mora vlada do 30. aprila poslati v Bruselj. V prihodnje o tem pričakujejo več dialoga in vključenosti.