Zaradi počitnic in sproščanja ukrepov se obeta gneča na cestah

Ljubljana, 24. aprila - Konec tega tedna bo na cestah zaradi začetka počitnic oz. sproščanja ukrepov povečan obseg prometa proti turističnim krajem. Pričakovati je jutranje in popoldanske prometne konice. Daljše čakalne dobe so do sredine prihodnjega tedna možne tudi na mejnih prehodih. Podobno bo v času prvomajskih praznikov, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.