Sova od članov Knovsa pričakuje odgovorno ravnanje s posredovanimi podatki

Ljubljana, 23. aprila - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) pričakuje, da bodo člani Knovsa s posredovanimi podatki tajnimi ravnali odgovorno, se izogibali subjektivnim interpretacijam in ravnali skladno predpisi. Uporaba tajnih podatkov za druge namene kot tiste, zaradi katerih so bili pridobljeni, lahko predstavlja pregonljivo kaznivo dejanje, so zapisali.