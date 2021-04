Začenja se svetovni teden cepljenja

Ljubljana, 24. aprila - Z današnjim dnem se začenja svetovni teden cepljenja, ki letos posebej izpostavlja pomembnost cepljenja pri preprečevanju bolezni in zaščiti življenj, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S ponedeljkom pa se začenja še evropski teden cepljenja, ki letos v ospredje postavlja solidarnost in zaupanje v cepljenje kot javno dobrino.