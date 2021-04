Newyorške borze uvodoma nad gladino

New York, 23. aprila - Osrednji indeksi na newyorških borzah se v uvodnem delu trgovanja gibljejo nad gladino. Teden so zaznamovale predvsem četrtletne objave poslovnih rezultatov večjih podjetij, vlagatelji pa so zaskrbljeni zaradi naraščajočega števila okužb v nekaterih delih sveta, kar zavira gospodarsko okrevanje po koronski krizi.