Gledališča in kinematografi bodo kljub vladnemu odloku zaenkrat večinoma ostali zaprti

Ljubljana, 23. aprila - V četrtek sprejeti odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev omogoča tudi odprtje kinodvoran in gledališč. Vendar bodo gledališča in kinematografi zaenkrat večinoma ostali zaprti. Odlok je, kot menijo v omenjenih ustanovah, prišel preveč iznenada, pogoji so neživljenjski, poleg tega ni jasno, kaj bo po 2. maju, ko mu preneha veljavnost.