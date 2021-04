Prisotnost medveda opazili tudi v hribih ob Zgornji Dravski dolini

Slovenj Gradec/Podvelka, 23. aprila - Potem ko so konec marca in v začetku aprila na Koroškem opazili prisotnost medveda na širšem območju Uršlje gore, so kasneje njegovo prisotnost zaznali tudi na območju Črneške gore, Podvelke, Lovrenca na Pohorju in ta teden tudi na območju Kozjaka. Stroka ocenjuje, da gre za dva mlajša medveda. Pri gibanju v naravi svetuje upoštevanje priporočil.