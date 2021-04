Severnoprimorski policisti odkrili več voznikov, ki so uživali prepovedane droge

Nova Gorica, 23. aprila - V zadnjih dneh so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica odkrili več udeležencev v prometu, ki so vozili pod vplivom prepovedanih drog. Zato opozarjajo, da je vožnja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče.