V DZ napovedana podpora spremembam pri izdatkih države

Ljubljana, 23. aprila - Predlogu določitve najvišjega obsega porabe porabe javnih financ do leta 2024, pri čemer je za letos predlagana občutna rast odhodkov, nato pa naj bi se postopoma nekoliko znižali, se obeta podpora v DZ. V koaliciji ter v DeSUS in SNS so napovedali podporo, v SD, LMŠ in SAB bodo proti, nepovezani poslanci bodo vzdržani.