Številni gorenjski hoteli bodo zaenkrat še ostali zaprti

Bohinj/Kranjska Gora/Bled, 25. aprila - Čeprav lahko turistični ponudniki prihodnji teden odprejo svoje nastanitvene obrate, pa se številni na Gorenjskem za to možnost zaenkrat ne bodo odločili. Kot so izpostavili, je težava predvsem v omejitvah glede strežbe hrane, pri čemer je za strežbo na terasah marsikje še prehladno. Opozorili so tudi na pomanjkanje rezervacij in nerentabilnost.