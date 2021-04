Slovenija dobila 22 novih ambasadorjev gospodarstva

Ljubljana, 23. aprila - Slovensko gospodarstvo je dobilo 22 novih ambasadorjev. Kot so sporočili iz Spirita Slovenije, gre za ugledna podjetja, ki vsak na svojem področju ponujajo edinstvene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Vseh 41 ambasadorjev bo aktivno vključenih v promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja na tujih trgih.