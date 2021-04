Oglaševalski festival Zlati boben se po lanski odpovedi vrača v prenovljeni obliki

Ljubljana, 23. aprila - Mednarodni kreativni festival Zlati boben, ki je bil lani zaradi epidemije covida-19 odpovedan, letos vrača v prenovljeni obliki, so sporočili organizatorji. Festival bo med 13. in 15. oktobrom v Portorožu s prilagojenimi novimi programskimi sekcijami, skupinami in tekmovalnimi kategorijami. Prijave bodo začel zbirati 13. avgusta.