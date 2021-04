Ljubljanski zdravstveni dom vabljene na cepljenje poziva, naj pri osebnem zdravniku preverijo status rizičnosti

Ljubljana, 23. aprila - ZD Ljubljana je v četrtek na cepljenje proti covidu-19 vabil osebe med 18. in 59. letom s kroničnimi boleznimi. Vabljeni, ki menijo, da ne sodijo v to skupino, prosijo, naj to preverijo pri svojem osebnem zdravniku, ki jih je označil kot kronične bolnike in ki bo to lahko preveril ter pojasnil ustreznost opredeljene kategorije rizičnosti.