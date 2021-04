V Strunjanu bodo do poletja obnovili štiri Mihevčeve vile

Strunjan, 25. aprila - Čas med epidemijo so v naravnem zdravilišču Talaso Strunjan namenili za generalna čiščenja, urejanje objektov in okolice, vzdrževalna dela in obnove. Med drugim so se odločili za obnovo štirih Mihevčevih vil, s čimer bodo do poletja obnovili 40 dvoposteljnih sob, so za STA pojasnili v Termah Krka.