V DZ napovedana podpora spremembam pri izdatkih države

Ljubljana, 23. aprila - Predlogu določitve najvišjega obsega porabe porabe državnega proračuna in preostalih javnih blagajn za obdobje 2022-2024 se obeta podpora v DZ. V koaliciji ter v DeSUS in SNS so napovedali podporo, v SD, LMŠ in SAB bodo proti, nepovezani poslanci bodo vzdržani.