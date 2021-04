V Kopru spet odprta TIC in zvonik

Koper, 24. aprila - Po nekajmesečnem premoru je Turistično-informacijski center Koper (TIC) v Pretorski palači od petka znova odprt. Prav tako so znova možni ogledi koprskega zvonika. TIC je sicer trenutno v fazi prenove, v prenovljeni podobi pa naj bi zasijal še pred poletno sezono, so sporočili iz koprskega zavoda za mladino, kulturo in turizem.