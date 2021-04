Predstavnik turističnih agencij Mrvaljević za STA: Razmere onemogočajo resno načrtovanje potovanj

pogovarjal se je Gregor Mlakar

Ljubljana, 26. aprila - Turistične agencije in organizatorji potovanj že več kot leto dni trpijo posledice epidemije in tudi pred letošnjim poletjem je kakršnokoli resno trženje potovanj skoraj nemogoče. Kot je za STA povedal sekretar Združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević, se epidemiološke razmere menjajo hitro in so velika težava za organiziranje potovanj.