Med zmagovalci natečaja Baumit Life Challenge tudi Oskrbovana stanovanja Murgle

Dunaj, 23. aprila - Na Dunaju so razglasili zmagovalce natečaja Baumit Life Challenge v šestih kategorijah in razglasili najlepšo arhitekturno rešitev - litovski muzej v Vilni. V finalni izbor so se uvrstili tudi trije slovenski projekti, podjetje LAB Arhitekti pa je z oskrbovanimi stanovanji Murgle postal zmagovalec v kategoriji večstanovanjskih zgradb.