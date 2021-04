ZZB NOB: Ob 80. obletnici OF znova čas za upor

Ljubljana, 23. aprila - Zveza združenj borcev NOB je ob 80. obletnici ustanovitve OF sprejela spomenico, s katero poziva k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in vrednot upora, svobode, solidarnost in enakopravnosti. Ob obletnici bodo pripravili tudi spominsko slovesnost, na kateri bodo pozvali k uporu, saj je po njihovi oceni znova "nastopil čas osvobodilne fronte".