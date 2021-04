V Gleju premiera predstave na temo državljanstva

Ljubljana, 26. aprila - V Gledališču Glej bo drevi premiera avtorske predstave kolektiva En drag ansambel z naslovom Jubilej s protagonistkama, državljankama Dragano in Dragico. Igra, v kateri nastopata Rok Kravanja in Daniel Petković, odpira vprašanja, kot so, kaj gradi in kaj razkraja nacijo, kaj je naša identiteta ter kaj leži onkraj nacije, države, človeštva.