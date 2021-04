V slovenski Istri previdno v odpiranje turističnih kapacitet

Portorož/Izola/Strunjan, 25. aprila - Hotelirji v slovenski Istri se pripravljajo na ponovno odprtje turističnih kapacitet, vendar v to glede na številne omejitve stopajo previdno. Tako bo denimo Sava Turizem s ponedeljkom odprla le manjša objekta v Izoli. Bolj prilagodljivi so manjši, družinski hoteli. V portoroškemu hotelu Tomi so tako že nabavili tudi hitre teste za goste.