Raziskava: Možnosti za okužbo po prvem odmerku Pfizerja in AstraZenece bistveno manjše

London, 23. aprila - Možnosti za okužbo z novim koronavirusom se po cepljenju s prvim odmerkom cepiv proti covidu-19 podjetji Pfizer in BioNTech ter AstraZeneca močno zmanjšajo, so ugotovili v britanskih študijah. Cepivo je bilo učinkovito tudi pri starejših od 75 let in osebah s pridruženimi boleznimi, so pojasnili.